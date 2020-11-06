***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886563
BIST
12:351.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.178
12:358,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:3510,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1095
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0738
En Düşük
9,9273
12:35531,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,30
|Açılış
|: 531,85
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:34
|MERKO
|13,02
|182.309.848
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|825.332
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.452.800
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|496.307.318
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|482.581.420
|% 3,01
|
|GARAN
|6,94
|473.256.534
|% -0,29
|
|ODAS
|3,55
|371.455.846
|% -1,11
|
|SISE
|6,59
|335.088.285
|% -0,60
|
|TSKB
|2,14
|496.307.318
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|482.581.420
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,88
|236.301.482
|% 3,30
|
|ODAS
|3,55
|371.455.846
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,77
|154.053.606
|% -0,56
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4898
|8,4948
|% 0,94
|
|Euro
|10,0627
|10,0752
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,1124
|11,1681
|% 0,76
|
|Frank
|9,3809
|9,4374
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 0,93
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-0,65
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.502
|3.590
|44,33
|
|Yarım
|1.693
|1.737
|21,44
|
|Çeyrek
|849
|868
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,02
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,57
|