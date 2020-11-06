***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886578
BIST
12:191.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:198,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1910,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1056
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0721
En Düşük
9,9273
12:19531,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,21
|Açılış
|: 531,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MERKO
|13,02
|181.885.552
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.425.377
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|482.436.196
|% 0,94
|
|GARAN
|6,93
|459.675.820
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,40
|451.338.858
|% 2,41
|
|ODAS
|3,53
|355.566.311
|% -1,67
|
|SISE
|6,59
|313.450.766
|% -0,60
|
|TSKB
|2,14
|482.436.196
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,40
|451.338.858
|% 2,41
|
|ODAS
|3,53
|355.566.311
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,86
|183.011.456
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,77
|152.593.193
|% -0,56
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4908
|8,4989
|% 0,99
|
|Euro
|10,0624
|10,0730
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,1114
|11,1672
|% 0,75
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2600
|2,2714
|% 1,03
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-4,12
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,51
|
Seans Raporu
12:17
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12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 15 artarak (% 0.17 ) 1, 292
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12:28XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 272.00 milyon TL de
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12:26ACSEL
Yüzde 5.66 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 008 adet işlem
-
12:23MARKA
Yüzde 6.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 471, 881 adet işlem
-
12:19PINSU
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 969 adet işlem