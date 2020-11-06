***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886581
BIST
12:191.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:198,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1910,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1056
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0721
En Düşük
9,9273
12:19531,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,21
|Açılış
|: 531,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MERKO
|13,02
|181.990.142
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.437.747
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|489.694.689
|% 0,94
|
|GARAN
|6,94
|466.456.946
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|452.124.588
|% 2,41
|
|ODAS
|3,54
|361.688.489
|% -1,39
|
|SISE
|6,58
|318.326.016
|% -0,75
|
|TSKB
|2,14
|489.694.689
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,40
|452.124.588
|% 2,41
|
|ODAS
|3,54
|361.688.489
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,85
|184.125.422
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,78
|152.663.937
|% 0,00
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4881
|8,4960
|% 0,95
|
|Euro
|10,0619
|10,0699
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,1123
|11,1680
|% 0,75
|
|Frank
|9,3794
|9,4359
|% 1,22
|
|Riyal
|2,2600
|2,2714
|% 1,03
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-1,32
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|47,02
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,74
|
|Çeyrek
|850
|869
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,62
|