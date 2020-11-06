***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886583
BIST
12:441.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.178
12:448,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5131
En Düşük
8,4044
12:4410,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1257
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0900
En Düşük
9,9273
12:44531,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,34
|Açılış
|: 531,89
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:44
|MERKO
|13,02
|182.734.677
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|826.568
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.675.715
|% -9,86
|
|GARAN
|7,00
|740.646.078
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,40
|532.053.413
|% 2,41
|
|TSKB
|2,14
|499.669.834
|% 0,94
|
|SISE
|6,60
|404.476.073
|% -0,45
|
|ODAS
|3,54
|378.114.462
|% -1,39
|
|TSKB
|2,14
|499.669.834
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,40
|532.053.413
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,87
|277.314.923
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,32
|271.705.572
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,79
|201.503.010
|% 0,56
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5075
|8,5131
|% 1,15
|
|Euro
|10,0831
|10,0900
|% 1,26
|
|Sterlin
|11,1106
|11,1663
|% 0,74
|
|Frank
|9,3778
|9,4343
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% 0,92
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,07
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|47,42
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,94
|
|Çeyrek
|850
|869
|11,47
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-0,54
|