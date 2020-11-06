***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886562
BIST
14:171.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:178,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1075
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:1710,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1646
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:17535,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 535,31
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:17
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|304.661.435
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.189.472.661
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|666.394.573
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|558.797.523
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|536.605.123
|% -0,60
|
|ODAS
|3,55
|474.445.155
|% -1,11
|
|TSKB
|2,13
|558.797.523
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,41
|666.394.573
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,86
|354.953.562
|% 2,20
|
|GARAN
|6,96
|1.189.472.661
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|371.870.826
|% 0,43
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5199
|8,5235
|% 1,28
|
|Euro
|10,1185
|10,1289
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,1704
|11,2264
|% 1,28
|
|Frank
|9,4235
|9,4803
|% 1,69
|
|Riyal
|2,2645
|2,2759
|% 1,23
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,62
|
|Altın Gr.
|535
|536
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.540
|3.593
|67,00
|
|Tam
|3.527
|3.616
|70,53
|
|Yarım
|1.705
|1.749
|34,12
|
|Çeyrek
|855
|875
|17,06
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,18
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|-1,09
|