***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886586
BIST
14:371.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:378,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1055
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3710,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1674
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:37536,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,89
|Açılış
|: 536,44
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:37
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.639.872
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.205.351.864
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|695.040.124
|% 2,71
|
|TSKB
|2,13
|560.524.672
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|548.497.427
|% -0,60
|
|ODAS
|3,56
|480.389.331
|% -0,84
|
|TSKB
|2,13
|560.524.672
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,41
|695.040.124
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,86
|357.768.250
|% 2,20
|
|GARAN
|6,96
|1.205.351.864
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|385.221.711
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5154
|8,5215
|% 1,25
|
|Euro
|10,1184
|10,1317
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,1520
|11,2080
|% 1,12
|
|Frank
|9,4249
|9,4817
|% 1,71
|
|Riyal
|2,2653
|2,2767
|% 1,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|7,30
|
|Altın Gr.
|535
|535
|7,74
|
|Cumhuriyet
|3.541
|3.594
|68,00
|
|Tam
|3.524
|3.613
|66,87
|
|Yarım
|1.703
|1.748
|32,34
|
|Çeyrek
|854
|874
|16,17
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|-1,13
|
Seans Raporu
14:37
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