***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 12:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887069
BIST
13:221.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 30,62
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:228,1113
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -0,4080
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:229,6429
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -0,4835
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:22511,95
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -22,87
|Açılış
|: 511,95
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ACSEL
|18,37
|18.743.188
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|16.656.724
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.959.691
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|236.586.151
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|BURVA
|71,10
|3.576.377
|% -6,88
|
|GARAN
|7,39
|2.108.612.327
|% 5,87
|
|PETKM
|4,36
|676.669.859
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,30
|649.770.369
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,42
|501.082.399
|% 3,86
|
|ODAS
|3,67
|465.551.176
|% 1,94
|
|GARAN
|7,39
|2.108.612.327
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,42
|501.082.399
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,51
|236.586.151
|% -16,11
|
|PETKM
|4,36
|676.669.859
|% 1,63
|
|ODAS
|3,67
|465.551.176
|% 1,94
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1015
|8,1383
|% -4,47
|
|Euro
|9,6194
|9,6680
|% -4,53
|
|Sterlin
|10,6409
|10,6943
|% -4,75
|
|Frank
|8,9849
|9,0390
|% -4,70
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% -4,66
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|7,49
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-22,21
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.463
|-149,00
|
|Tam
|3.393
|3.479
|-152,20
|
|Yarım
|1.640
|1.683
|-73,62
|
|Çeyrek
|823
|841
|-36,81
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,27
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,88
|