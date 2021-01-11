***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 12:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ARALIK 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899624
BIST
13:301.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:307,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0674
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:309,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:30442,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,98
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:28
|FORMT
|5,39
|19.168.092
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.114.521
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.366.226
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|646.203
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|125,50
|1.721.964.879
|% 5,46
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.812.479
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|690.146.603
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,19
|578.116.390
|% 4,95
|
|PETKM
|5,35
|549.446.184
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,56
|1.038.812.479
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|526.909.129
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|443.296.869
|% 7,48
|
|PETKM
|5,35
|549.446.184
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|180.753.209
|% 0,54
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4367
|7,4447
|% 0,97
|
|Euro
|9,0468
|9,0547
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0241
|10,0743
|% 0,53
|
|Frank
|8,3386
|8,3889
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,24
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|