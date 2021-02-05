***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907691
BIST
11:311.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:317,0875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:318,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0587
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:31412,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,17
|Açılış
|: 412,80
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:29
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|218.669.366
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.665.424
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,32
|15.844.255
|% -6,84
|
|KOZAL
|124,10
|397.172.474
|% 2,14
|
|SISE
|7,83
|394.971.255
|% 1,56
|
|GARAN
|9,91
|336.048.669
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,46
|281.970.160
|% 3,44
|
|SASA
|28,34
|244.585.911
|% 5,35
|
|TSKB
|1,85
|192.942.917
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|200.684.230
|% 0,40
|
|SISE
|7,83
|394.971.255
|% 1,56
|
|CEMAS
|2,31
|114.539.547
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,08
|196.395.350
|% -0,73
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0856
|7,0874
|% -0,68
|
|Euro
|8,4883
|8,4941
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,6841
|9,7327
|% -0,45
|
|Frank
|7,8226
|7,8698
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8845
|1,8940
|% -0,64
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|16,19
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,37
|59,37
|0,36
|
Seans Raporu
11:29
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