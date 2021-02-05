***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907700
BIST
11:231.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:237,0910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0448
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:238,5003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:23412,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 412,18
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|216.915.631
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.544.600
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,68
|15.087.690
|% -5,66
|
|GARAN
|9,90
|320.539.430
|% -0,20
|
|KOZAL
|123,10
|314.093.823
|% 1,32
|
|SISE
|7,77
|293.220.839
|% 0,78
|
|ISKPL
|29,06
|265.374.412
|% 2,04
|
|SASA
|28,28
|240.029.122
|% 5,13
|
|TSKB
|1,85
|187.718.461
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|192.227.266
|% 0,81
|
|CEMAS
|2,30
|110.558.217
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,09
|194.987.095
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,26
|167.445.804
|% 0,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0884
|7,0919
|% -0,62
|
|Euro
|8,4925
|8,5006
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6918
|9,7404
|% -0,38
|
|Frank
|7,8268
|7,8740
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8853
|1,8948
|% -0,60
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
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11:23
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