***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907702
BIST
11:281.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:287,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:288,4957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0548
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:28412,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,13
|Açılış
|: 412,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:28
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|218.055.696
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.644.554
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,70
|15.317.356
|% -5,59
|
|SISE
|7,82
|347.305.495
|% 1,43
|
|KOZAL
|123,80
|337.890.941
|% 1,89
|
|GARAN
|9,91
|330.445.765
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,34
|274.528.773
|% 3,02
|
|SASA
|28,30
|241.595.985
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|190.181.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|193.801.400
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,30
|113.484.914
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,08
|195.566.908
|% -0,73
|
|SISE
|7,82
|347.305.495
|% 1,43
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0848
|7,0888
|% -0,66
|
|Euro
|8,4888
|8,4957
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7315
|% -0,47
|
|Frank
|7,8221
|7,8692
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8843
|1,8937
|% -0,66
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
11:28
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11:41AKSEN
Yüzde 4.47 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 296, 470 adet işlem
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11:40KFEIN
Yüzde 5.98 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 979 adet işlem
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TSKB, DOHOL
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAL, KOZAA
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 92 artarak (% 0.51 ) 1, 354