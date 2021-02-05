***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:39
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907703
BIST
11:401.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.542
11:407,0738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0620
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:408,4809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0696
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:40412,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 412,40
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|219.855.988
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.735.175
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,24
|17.010.501
|% -7,11
|
|SISE
|7,85
|501.415.916
|% 1,82
|
|KOZAL
|123,90
|433.001.121
|% 1,98
|
|GARAN
|9,92
|345.962.683
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,40
|300.847.043
|% 3,23
|
|SASA
|28,38
|248.350.172
|% 5,50
|
|TSKB
|1,85
|196.157.110
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|202.404.206
|% 0,40
|
|SISE
|7,85
|501.415.916
|% 1,82
|
|CEMAS
|2,31
|127.750.305
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|197.359.141
|% -0,49
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0698
|7,0738
|% -0,87
|
|Euro
|8,4742
|8,4809
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6900
|9,7386
|% -0,39
|
|Frank
|7,8248
|7,8719
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8851
|1,8945
|% -0,61
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|14,21
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,38
|
Seans Raporu
11:40
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