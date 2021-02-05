***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907713
BIST
11:461.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:467,0776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0582
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:468,4857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0648
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:46412,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 412,03
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|223.904.971
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.850.858
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|GEDIK
|22,84
|13.561.264
|% -6,78
|
|SISE
|7,85
|548.014.595
|% 1,82
|
|KOZAL
|123,70
|441.768.679
|% 1,81
|
|GARAN
|9,91
|351.026.631
|% -0,10
|
|ISKPL
|28,88
|310.956.558
|% 1,40
|
|SASA
|28,32
|253.338.044
|% 5,28
|
|TSKB
|1,86
|196.705.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|202.937.599
|% 0,40
|
|SISE
|7,85
|548.014.595
|% 1,82
|
|CEMAS
|2,31
|136.186.100
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,07
|205.110.838
|% -0,97
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0734
|7,0776
|% -0,82
|
|Euro
|8,4798
|8,4857
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7314
|% -0,47
|
|Frank
|7,8225
|7,8696
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8838
|1,8932
|% -0,68
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|13,68
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
11:46
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