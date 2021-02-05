***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 11:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907715
BIST
11:491.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:497,0909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0449
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:498,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:49411,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 411,32
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:49
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|252.268.378
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.888.829
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,50
|18.316.674
|% -6,25
|
|SISE
|7,88
|566.055.278
|% 2,20
|
|KOZAL
|123,80
|453.262.515
|% 1,89
|
|GARAN
|9,91
|351.371.382
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,06
|317.240.178
|% 2,04
|
|SASA
|28,38
|254.646.421
|% 5,50
|
|TSKB
|1,85
|197.020.073
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|203.606.952
|% 0,81
|
|SISE
|7,88
|566.055.278
|% 2,20
|
|CEMAS
|2,31
|136.652.772
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,07
|205.848.508
|% -0,97
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0873
|7,0909
|% -0,63
|
|Euro
|8,4966
|8,5047
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,6762
|9,7247
|% -0,54
|
|Frank
|7,8192
|7,8663
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8834
|1,8928
|% -0,70
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|15,02
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|
Seans Raporu
11:49
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