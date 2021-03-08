***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 19:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916257
BIST
09:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.542
En Düşük
1.542
09:557,7078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
09:559,1477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0483
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
09:55418,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 419,14
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|20.218
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|5.568.576
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,84
|465.541
|% 9,95
|
|IZTAR
|28,32
|5.567.485
|% 9,94
|
|ISGSY
|22,00
|348.458
|% -8,33
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|AKYHO
|2,30
|712.434
|% -3,77
|
|COSMO
|10,60
|38.075
|% -3,64
|
|SASA
|38,40
|205.683.917
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,75
|167.697.586
|% 0,00
|
|POLHO
|3,85
|75.204.551
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,80
|73.100.496
|% 0,00
|
|SARKY
|11,70
|52.245.413
|% 0,00
|
|POLHO
|3,85
|75.204.551
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,75
|167.697.586
|% 0,00
|
|SASA
|38,40
|205.683.917
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,80
|73.100.496
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|12.241.073
|% 0,84
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6996
|7,7078
|% -0,58
|
|Euro
|9,1305
|9,1477
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,6090
|10,6622
|% -0,51
|
|Frank
|8,1868
|8,2361
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0438
|2,0541
|% -0,62
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|11,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,08
|