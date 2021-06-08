***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941080
BIST
16:511.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:518,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5110,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0109
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:51523,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,85
|Açılış
|: 523,09
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ATATP
|31,94
|22.969.491
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.291.563
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.437.603
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.290.477
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,87
|18.310.926
|% -8,51
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|METUR
|20,92
|19.929.624
|% -7,02
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|911.538.935
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,60
|819.386.814
|% 1,84
|
|THYAO
|14,32
|768.040.001
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,26
|467.436.054
|% 0,89
|
|SASA
|34,60
|457.204.287
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,26
|467.436.054
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.384.115
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|911.538.935
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.200.021
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|112.132.857
|% 1,44
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6037
|8,6057
|% -0,08
|
|Euro
|10,4874
|10,4939
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1108
|12,1715
|% -0,51
|
|Frank
|9,5501
|9,6076
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-11,14
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-4,73
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,29
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|-0,68
|