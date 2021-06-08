***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941082
BIST
16:001.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:008,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0136
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0010,4804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0244
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:00523,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,47
|Açılış
|: 523,47
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATATP
|31,94
|22.887.501
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.114.265
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.229.934
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.697
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|81.000.078
|% 9,70
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|17.760.465
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,91
|17.531.717
|% -7,57
|
|NTHOL
|5,10
|125.090.184
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,80
|786.847.614
|% 2,00
|
|GARAN
|8,29
|737.962.824
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|692.183.187
|% 0,28
|
|SASA
|34,54
|437.766.667
|% 2,25
|
|SISE
|8,20
|389.702.527
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,26
|355.595.341
|% 0,89
|
|GARAN
|8,29
|737.962.824
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|102.658.670
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,98
|159.317.225
|% -0,50
|
|TSKB
|1,41
|95.918.402
|% 1,44
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5967
|8,5989
|% -0,16
|
|Euro
|10,4774
|10,4829
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1279
|12,1887
|% -0,37
|
|Frank
|9,5559
|9,6134
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2859
|2,2973
|% -0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,24
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.472
|3.525
|7,00
|
|Tam
|3.457
|3.544
|4,56
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|2,20
|
|Çeyrek
|838
|857
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-0,47
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Seans Raporu
15:58
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