***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:09
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941085
BIST
16:291.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:298,6016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:2910,4809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0239
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:29523,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,40
|Açılış
|: 523,54
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ATATP
|31,94
|22.919.505
|% 9,99
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|SEYKM
|25,98
|21.905.415
|% 5,35
|
|MTRYO
|1,96
|763.331
|% 4,26
|
|KLKIM
|12,90
|57.480.097
|% 3,53
|
|QNBFL
|87,25
|124.148
|% -5,27
|
|ALMAD
|2,00
|256.703
|% -4,76
|
|UNLU
|6,28
|39.010.543
|% -3,98
|
|IDEAS
|73,50
|2.212.148
|% -3,16
|
|CASA
|155,00
|364.405
|% -3,13
|
|QUAGR
|26,78
|145.171.672
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|106.224.016
|% 0,00
|
|ESEN
|33,18
|90.316.200
|% 0,18
|
|BOBET
|4,06
|88.042.165
|% -1,22
|
|FADE
|21,92
|59.390.664
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,19
|106.224.016
|% 0,00
|
|BOBET
|4,06
|88.042.165
|% -1,22
|
|ZRGYO
|1,62
|19.502.590
|% 0,00
|
|GWIND
|3,90
|45.137.390
|% 0,00
|
|TURSG
|5,22
|42.467.239
|% 0,97
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5995
|8,6016
|% -0,13
|
|Euro
|10,4726
|10,4809
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,1245
|12,1853
|% -0,40
|
|Frank
|9,5571
|9,6146
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2854
|2,2969
|% -0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-5,66
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.447
|3.533
|-6,21
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-3,00
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,06
|