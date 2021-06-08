***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941090
BIST
16:051.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:058,5983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:0510,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:05524,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,92
|Açılış
|: 524,02
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:05
|RODRG
|18,82
|4.122.734
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.893.027
|% 9,99
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|SAYAS
|29,68
|11.261.668
|% 8,48
|
|TUCLK
|11,89
|69.507.872
|% 8,39
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|YAYLA
|3,95
|17.699.504
|% -6,62
|
|MMCAS
|7,00
|393.878
|% -5,41
|
|QNBFL
|87,25
|124.148
|% -5,27
|
|JANTS
|95,20
|147.944.900
|% 2,37
|
|QUAGR
|26,86
|133.355.500
|% 1,82
|
|IHLGM
|1,19
|105.946.287
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,50
|94.944.689
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|90.978.753
|% 3,38
|
|IHLGM
|1,19
|105.946.287
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|90.978.753
|% 3,38
|
|ADESE
|1,39
|32.562.980
|% 2,21
|
|BOBET
|4,07
|85.793.398
|% -0,97
|
|ZRGYO
|1,62
|19.287.148
|% 0,00
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5962
|8,5983
|% -0,17
|
|Euro
|10,4761
|10,4799
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1359
|12,1967
|% -0,30
|
|Frank
|9,5616
|9,6192
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,13
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,55
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-5,00
|
|Tam
|3.446
|3.533
|-6,79
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-3,29
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-0,25
|