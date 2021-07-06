***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2021 23:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947266
BIST
11:121.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:128,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:1210,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:12503,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,68
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,96
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TUREX
|10,52
|17.646.942
|% 9,93
|
|SELVA
|7,09
|20.160.645
|% 9,24
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|AGYO
|2,25
|7.017.852
|% 7,66
|
|KNFRT
|20,04
|50.137.230
|% 7,34
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|87.384.750
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,70
|27.002.325
|% -5,43
|
|EUKYO
|7,50
|8.273.096
|% -5,30
|
|DARDL
|14,87
|11.359.888
|% -4,86
|
|GARAN
|8,73
|397.651.889
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|212.317.221
|% -0,37
|
|THYAO
|13,93
|206.780.317
|% 0,36
|
|EREGL
|17,88
|162.558.422
|% -0,78
|
|GWIND
|3,87
|162.051.443
|% 3,48
|
|PEKGY
|1,25
|87.384.750
|% -6,02
|
|YKBNK
|2,24
|146.101.377
|% 0,90
|
|GARAN
|8,73
|397.651.889
|% 1,39
|
|GWIND
|3,87
|162.051.443
|% 3,48
|
|AKBNK
|5,35
|212.317.221
|% -0,37
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6759
|8,6805
|% -0,07
|
|Euro
|10,2618
|10,2694
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9357
|11,9956
|% -0,12
|
|Frank
|9,3582
|9,4145
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3048
|2,3164
|% -0,18
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,77
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|