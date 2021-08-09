***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956004
BIST
17:001.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:008,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:0010,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:00483,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,36
|Açılış
|: 483,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GENIL
|14,30
|573.849.443
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.485.700
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.635.136
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.566
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.540.754
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.134.734
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.959.944
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|49.696.758
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,53
|28.674.647
|% -8,91
|
|DOBUR
|15,70
|727.616
|% -8,88
|
|GARAN
|9,17
|1.153.345.999
|% -0,65
|
|SISE
|8,25
|1.072.676.011
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,98
|672.504.334
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.849.443
|% 10,00
|
|THYAO
|12,87
|563.570.249
|% 0,31
|
|ZRGYO
|1,59
|400.735.145
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|466.497.441
|% -0,40
|
|SISE
|8,25
|1.072.676.011
|% 3,13
|
|GARAN
|9,17
|1.153.345.999
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,98
|672.504.334
|% -0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6267
|% 0,13
|
|Euro
|10,1341
|10,1850
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,9462
|12,0061
|% 0,25
|
|Frank
|9,3786
|9,4350
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-22,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-27,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-25,20
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-12,19
|
|Çeyrek
|777
|794
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,14
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-2,04
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14BFREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 925.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 892 adet işlem
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, BRYAT, SANKO, GENIL, VBTYZ, SELGD, EDATA, RODRG, KAPLM, SNKRN
-
17:13
EDATA, UTPYA, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
HURGZ, EDIP, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem