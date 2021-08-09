***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956005
BIST
15:301.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:308,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:3010,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0267
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:30485,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,52
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:29
|GENIL
|14,30
|573.473.009
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.389.629
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|30.455.968
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.037.528
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|95.721.429
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.912.120
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|46.352.269
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,75
|26.012.802
|% -7,62
|
|DNISI
|12,18
|16.179.616
|% -7,38
|
|SISE
|8,26
|985.426.764
|% 3,25
|
|GARAN
|9,20
|968.673.422
|% -0,33
|
|KRDMD
|8,01
|592.445.782
|% 0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.473.009
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|475.261.924
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.126.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|431.922.556
|% 0,00
|
|SISE
|8,26
|985.426.764
|% 3,25
|
|GARAN
|9,20
|968.673.422
|% -0,33
|
|KRDMD
|8,01
|592.445.782
|% 0,12
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6277
|8,6298
|% 0,16
|
|Euro
|10,1568
|10,1747
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,34
|
|Frank
|9,3889
|9,4455
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 0,28
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-20,50
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,78
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|-9,09
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-2,46
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Seans Raporu
15:29
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