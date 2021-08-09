***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956006
BIST
16:591.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:598,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:5910,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:59483,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,36
|Açılış
|: 483,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KAPLM
|25,30
|17.641.487
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.858.952
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.485.700
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.566
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.540.754
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.140.937
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.959.948
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|49.850.802
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,51
|28.836.859
|% -9,03
|
|DOBUR
|15,70
|727.616
|% -8,88
|
|GARAN
|9,18
|1.153.650.177
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.073.370.767
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,94
|679.015.164
|% -0,75
|
|GENIL
|14,30
|573.858.952
|% 10,00
|
|THYAO
|12,85
|566.878.654
|% 0,16
|
|ZRGYO
|1,59
|400.767.428
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|466.648.245
|% -0,40
|
|SISE
|8,24
|1.073.370.767
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.153.650.177
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,94
|679.015.164
|% -0,75
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6284
|8,6306
|% 0,17
|
|Euro
|10,1555
|10,1629
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9477
|12,0076
|% 0,27
|
|Frank
|9,3794
|9,4359
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2968
|2,3083
|% 0,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-26,03
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-31,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-30,62
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-14,81
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|-1,86
|