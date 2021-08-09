***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956022
BIST
17:091.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:098,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:0910,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:09482,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,37
|Açılış
|: 482,16
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GENIL
|14,30
|573.875.354
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.542.406
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.553.287
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.643.789
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.568.675
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.218.094
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.960.056
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,70
|727.616
|% -8,88
|
|DAGHL
|15,55
|29.321.590
|% -8,80
|
|ISGSY
|9,79
|50.581.459
|% -8,76
|
|GARAN
|9,22
|1.206.121.366
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|1.081.885.817
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|695.442.535
|% -0,50
|
|GENIL
|14,30
|573.875.354
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|572.886.137
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,60
|400.799.386
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|470.700.463
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|1.081.885.817
|% 3,13
|
|GARAN
|9,22
|1.206.121.366
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,96
|695.442.535
|% -0,50
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6473
|8,6491
|% 0,39
|
|Euro
|10,1614
|10,1709
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9407
|12,0005
|% 0,21
|
|Frank
|9,3691
|9,4255
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 0,23
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-25,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-34,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-32,24
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,60
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,70
|68,70
|-2,00
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:21DAGI
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 608, 068 adet işlem
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17:20FENER
Yüzde 4.33 oranında artışla 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 785, 706 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 11, 224.00 milyon TL de
-
17:17GEDZA
Yüzde 4.68 oranında artışla 43.38 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 449 adet işlem
-
17:16VBTYZ
Yüzde 9.94 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 558, 929 adet işlem