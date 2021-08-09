***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956024
BIST
17:581.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:588,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:5810,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:58481,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,27
|Açılış
|: 481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BRYAT
|346,60
|101.047.192
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|574.900.221
|% 10,00
|
|SUMAS
|75,35
|916.429
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.764.698
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.549.980
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.859.326
|% -10,00
|
|BASCM
|11,61
|210.923
|% -10,00
|
|QNBFL
|72,00
|202.518
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.998.419
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,67
|60.118.096
|% -9,88
|
|GARAN
|9,10
|1.364.550.891
|% -1,41
|
|SISE
|8,19
|1.214.192.493
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,97
|748.219.313
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|685.732.431
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,45
|597.112.962
|% -0,81
|
|ZRGYO
|1,59
|401.889.343
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|597.112.962
|% -0,81
|
|GARAN
|9,10
|1.364.550.891
|% -1,41
|
|SISE
|8,19
|1.214.192.493
|% 2,37
|
|EKGYO
|1,85
|188.639.624
|% 1,65
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6608
|8,6640
|% 0,56
|
|Euro
|10,1774
|10,1853
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,9483
|12,0083
|% 0,27
|
|Frank
|9,3784
|9,4349
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3004
|2,3120
|% 0,43
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-28,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-2,45
|
Seans Raporu
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