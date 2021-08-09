***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956025
BIST
17:581.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:588,6640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:5810,1934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0387
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:58481,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -7,09
|Açılış
|: 481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GENIL
|14,30
|574.935.013
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.054.817
|% 10,00
|
|SUMAS
|75,35
|916.429
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.764.698
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.549.980
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.886.754
|% -10,00
|
|BASCM
|11,61
|210.923
|% -10,00
|
|QNBFL
|72,00
|202.518
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.392.804
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.998.419
|% -9,93
|
|GARAN
|9,11
|1.370.292.403
|% -1,30
|
|SISE
|8,20
|1.218.650.698
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|748.248.874
|% -0,38
|
|THYAO
|12,80
|688.354.143
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,45
|604.606.769
|% -0,81
|
|ZRGYO
|1,59
|401.890.176
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|604.606.769
|% -0,81
|
|GARAN
|9,11
|1.370.292.403
|% -1,30
|
|SISE
|8,20
|1.218.650.698
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,86
|189.142.823
|% 2,20
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6584
|8,6640
|% 0,56
|
|Euro
|10,1648
|10,1934
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9488
|12,0087
|% 0,28
|
|Frank
|9,3749
|9,4313
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3010
|2,3126
|% 0,46
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-33,75
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,22
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-2,39
|