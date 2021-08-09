***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956027
BIST
17:291.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:298,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:2910,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:29483,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,63
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CANTE
|11,99
|77.336.123
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.894
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.900.234
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.711.492
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.406.368
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.970.549
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|56.760.237
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,67
|29.954.889
|% -8,09
|
|DOBUR
|15,89
|1.089.531
|% -7,78
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|592.072.621
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.942.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|492.165.587
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6361
|% 0,24
|
|Euro
|10,1535
|10,1633
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9449
|12,0048
|% 0,24
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-24,52
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|