***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 15:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961971
BIST
16:471.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:478,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4710,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:47488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ORCAY
|14,33
|160.488.132
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.311.286
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.692.402
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.596.920
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.567.187
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,08
|85.829.688
|% -4,60
|
|AKYHO
|2,45
|10.760.637
|% -3,92
|
|GARAN
|9,52
|1.438.231.098
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,55
|620.656.677
|% 0,79
|
|THYAO
|12,47
|519.329.036
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|432.082.308
|% 0,55
|
|EREGL
|18,04
|348.110.458
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,55
|620.656.677
|% 0,79
|
|GARAN
|9,52
|1.438.231.098
|% 1,17
|
|HALKB
|4,77
|324.804.025
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.494.971
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|432.082.308
|% 0,55
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4626
|% 0,00
|
|Euro
|10,0084
|10,0169
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,6782
|11,7368
|% 0,54
|
|Frank
|9,1771
|9,2323
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2487
|2,2600
|% -0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,60
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|-0,76
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:56XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 635.00 milyon TL de
-
16:55MERCN
Yüzde 7.68 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 275 adet işlem
-
16:53EDATA
Yüzde 4.61 oranında artışla 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 153 adet işlem
-
16:52MERCN
Yüzde 8.07 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 172, 270 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 65 artarak (% 0.77 ) 1, 270