***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 16:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961998
BIST
15:151.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:158,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1510,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:15489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,35
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORCAY
|14,33
|158.916.059
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.938.474
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.483
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.884.765
|% 9,90
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,47
|9.873.315
|% -3,14
|
|DERHL
|5,10
|3.014.649
|% -0,97
|
|CANTE
|12,68
|7.608.593
|% -0,55
|
|BASGZ
|23,54
|10.913.387
|% -0,17
|
|EGEPO
|6,80
|234.694.715
|% 5,75
|
|KONTR
|69,30
|234.249.254
|% 2,36
|
|ORCAY
|14,33
|158.916.059
|% 9,98
|
|BRLSM
|10,34
|147.403.277
|% 4,66
|
|TURSG
|5,12
|129.362.773
|% 1,79
|
|EGEPO
|6,80
|234.694.715
|% 5,75
|
|TURSG
|5,12
|129.362.773
|% 1,79
|
|BRLSM
|10,34
|147.403.277
|% 4,66
|
|ORCAY
|14,33
|158.916.059
|% 9,98
|
|BMSCH
|8,49
|48.553.764
|% 2,17
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4667
|8,4696
|% 0,09
|
|Euro
|10,0242
|10,0359
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1772
|9,2325
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|0,46
|
Seans Raporu
15:15
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15:29AKFGY
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15:26XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
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15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
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15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem