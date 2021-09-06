***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 16:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962005
BIST
15:151.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:158,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1510,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:15489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,35
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORCAY
|14,33
|158.917.736
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.955.959
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.189.652
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.886.078
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,94
|12.999.625
|% -2,75
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|409.452.946
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,31
|371.379.709
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|314.287.151
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|HALKB
|4,77
|307.327.178
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.566.428
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.862
|% -1,64
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4617
|8,4665
|% 0,05
|
|Euro
|10,0259
|10,0348
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1772
|9,2325
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|
Seans Raporu
15:15
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15:29AKFGY
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15:26XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
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15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
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15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem