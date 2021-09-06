***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 16:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961995
BIST
15:161.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:168,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1610,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:16489,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,71
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORCAY
|14,33
|158.919.713
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.961.787
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.192.915
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.889.108
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,92
|13.042.921
|% -2,81
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|413.268.952
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|372.015.311
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|314.989.494
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,53
|540.839.938
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.190.023.410
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.403.718
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.674.520
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.864
|% -1,64
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4667
|8,4696
|% 0,09
|
|Euro
|10,0242
|10,0359
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6739
|11,7325
|% 0,50
|
|Frank
|9,1862
|9,2415
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2493
|2,2606
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:26XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 8, 076.00 milyon TL de
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15:26HDFGS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 737, 375 adet işlem
-
15:24PRKAB
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 926 adet işlem
-
15:23RAYSG
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 742 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK