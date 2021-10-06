***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967335
BIST
15:161.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:168,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:1610,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2564
15:16503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,63
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.619.113
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.694.389
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.482.904
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.586.335
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.589.754
|% -9,78
|
|PETKM
|6,18
|1.194.438.533
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.194.438.533
|% -7,21
|
|EREGL
|16,45
|1.111.217.542
|% 1,86
|
|GARAN
|9,30
|889.921.008
|% 0,22
|
|TUPRS
|120,50
|762.011.034
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,34
|560.784.356
|% -0,16
|
|PETKM
|6,18
|1.194.438.533
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|148.374.340
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|289.741.183
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|889.921.008
|% 0,22
|
|KRDMD
|6,34
|560.784.356
|% -0,16
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8927
|8,8956
|% 0,30
|
|Euro
|10,2697
|10,2744
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0635
|12,1240
|% 0,17
|
|Frank
|9,5544
|9,6119
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3677
|2,3796
|% 0,48
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|29,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|27,93
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,63
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 10, 704.00 milyon TL de
-
15:30GLYHO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 130, 540 adet işlem
-
15:29PETKM
Yüzde -7.21 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 487, 880 adet işlem
-
15:27MAREN
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 365, 361 adet işlem
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 7 kaybederek (% -0.80 ) 1, 210