***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967336
BIST
13:571.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,25
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
13:578,9173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0487
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
13:5710,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
13:57501,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler13:57
|AKENR
|1,86
|6.654.967
|% 1,64
|
|AEFES
|21,36
|9.396.024
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,21
|164.528.120
|% -1,14
|
|AKGRT
|6,90
|1.615.229
|% -1,29
|
|AKCNS
|14,66
|2.824.412
|% -1,54
|
|SEYKM
|18,00
|16.919.540
|% -10,00
|
|ORMA
|25,38
|206.979
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.372.410
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|19.027.434
|% -8,55
|
|GARFA
|13,93
|1.368.556
|% -8,36
|
|EREGL
|16,44
|1.053.384.248
|% 1,80
|
|PETKM
|6,18
|1.050.359.751
|% -7,21
|
|GARAN
|9,19
|619.067.455
|% -0,97
|
|TUPRS
|120,30
|618.455.028
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,35
|538.249.796
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|1.050.359.751
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|137.565.794
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,35
|259.910.132
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,35
|538.249.796
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|99.005.393
|% -1,39
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9134
|8,9173
|% 0,55
|
|Euro
|10,2895
|10,2953
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0674
|12,1279
|% 0,20
|
|Frank
|9,5577
|9,6153
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,62
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,33
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|17,00
|
|Tam
|3.306
|3.390
|17,07
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|8,26
|
|Çeyrek
|802
|820
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|0,99
|