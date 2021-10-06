***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967338
BIST
13:581.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
13:588,9173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0487
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
13:5810,2949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
13:58501,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler13:58
|NUGYO
|12,43
|17.517.585
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,78
|191.618.805
|% 9,53
|
|DOBUR
|26,24
|2.852.733
|% 9,33
|
|SEYKM
|18,00
|16.989.128
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.373.191
|% -9,78
|
|MARTI
|1,40
|19.077.975
|% -7,89
|
|PETKM
|6,17
|1.058.060.805
|% -7,36
|
|RALYH
|4,23
|1.616.474
|% -6,21
|
|PETKM
|6,17
|1.058.060.805
|% -7,36
|
|EREGL
|16,45
|1.057.055.379
|% 1,86
|
|TUPRS
|120,10
|622.754.611
|% -0,66
|
|GARAN
|9,19
|619.365.724
|% -0,97
|
|KRDMD
|6,34
|538.348.612
|% -0,16
|
|PETKM
|6,17
|1.058.060.805
|% -7,36
|
|TSKB
|1,19
|137.631.294
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,35
|259.949.713
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,34
|538.348.612
|% -0,16
|
|ODAS
|1,42
|99.078.931
|% -1,39
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9136
|8,9173
|% 0,55
|
|Euro
|10,2912
|10,2949
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0621
|12,1226
|% 0,16
|
|Frank
|9,5583
|9,6159
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,62
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,04
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|14,81
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|7,16
|
|Çeyrek
|801
|819
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|0,94
|