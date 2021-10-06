***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967339
BIST
14:281.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:288,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:2810,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:28503,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 503,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,73
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DOBUR
|26,40
|3.131.579
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.555.049
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,76
|203.507.235
|% 9,47
|
|SEYKM
|18,00
|17.313.974
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.404.451
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|20.311.432
|% -9,21
|
|PETKM
|6,19
|1.117.780.195
|% -7,06
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,19
|1.117.780.195
|% -7,06
|
|EREGL
|16,48
|1.066.264.994
|% 2,04
|
|TUPRS
|121,00
|680.820.203
|% 0,08
|
|GARAN
|9,23
|670.252.561
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,35
|544.026.797
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|1.117.780.195
|% -7,06
|
|TSKB
|1,19
|146.103.206
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|262.366.386
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,35
|544.026.797
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|104.633.885
|% -1,39
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9134
|8,9155
|% 0,53
|
|Euro
|10,2900
|10,2971
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0665
|12,1270
|% 0,19
|
|Frank
|9,5550
|9,6126
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,58
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-5,28
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|20,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|20,10
|
|Yarım
|1.600
|1.641
|9,72
|
|Çeyrek
|802
|821
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,97
|