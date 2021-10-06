***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967345
BIST
15:581.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,49
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:588,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:5810,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:58502,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,24
|Açılış
|: 502,90
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:58
|DOBUR
|26,40
|3.671.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.836
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|289.428.494
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.536.292
|% -10,00
|
|MARTI
|1,38
|26.672.112
|% -9,21
|
|PETKM
|6,06
|1.360.741.926
|% -9,01
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|RALYH
|4,24
|3.165.875
|% -5,99
|
|PETKM
|6,06
|1.360.741.926
|% -9,01
|
|EREGL
|16,28
|1.166.856.656
|% 0,80
|
|GARAN
|9,27
|973.815.525
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,60
|824.539.229
|% -1,08
|
|THYAO
|13,85
|579.266.345
|% -1,35
|
|PETKM
|6,06
|1.360.741.926
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,36
|319.703.982
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|154.100.356
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|973.815.525
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,32
|573.711.381
|% -0,47
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8958
|8,9020
|% 0,38
|
|Euro
|10,2789
|10,2840
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0419
|12,1022
|% -0,01
|
|Frank
|9,5397
|9,5972
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3643
|2,3762
|% 0,33
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.319
|3.403
|30,14
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,58
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,62
|