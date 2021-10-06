***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967333
BIST
16:441.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:448,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:4410,2732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0195
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:44502,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,92
|Açılış
|: 502,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|NUGYO
|12,43
|17.634.762
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.132.214
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.816.740
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.609.666.574
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|28.584.833
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.563.819
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,12
|1.609.666.574
|% -8,11
|
|EREGL
|16,29
|1.217.855.029
|% 0,87
|
|GARAN
|9,27
|1.084.006.064
|% -0,11
|
|TUPRS
|120,00
|872.260.306
|% -0,74
|
|THYAO
|13,79
|660.391.363
|% -1,78
|
|PETKM
|6,12
|1.609.666.574
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,37
|402.934.084
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|167.094.576
|% -2,48
|
|GARAN
|9,27
|1.084.006.064
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,34
|610.271.839
|% -0,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8935
|8,8964
|% 0,31
|
|Euro
|10,2674
|10,2732
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0406
|12,1010
|% -0,02
|
|Frank
|9,5463
|9,6038
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3640
|2,3759
|% 0,32
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-1,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|
Seans Raporu
16:44
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16:57BRKSN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 66 kaybederek (% -0.87 ) 1, 209
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