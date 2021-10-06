***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967344
BIST
16:581.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:588,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:5810,2704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0223
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2535
16:58503,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 503,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|NUGYO
|12,43
|17.634.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.186
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.201.949
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.337.111
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.663.616.707
|% -8,26
|
|MARTI
|1,40
|29.025.878
|% -7,89
|
|RALYH
|4,19
|3.617.985
|% -7,10
|
|HURGZ
|2,10
|48.951.187
|% -6,67
|
|PETKM
|6,11
|1.663.616.707
|% -8,26
|
|EREGL
|16,22
|1.238.672.014
|% 0,43
|
|GARAN
|9,26
|1.121.739.517
|% -0,22
|
|TUPRS
|119,90
|885.146.714
|% -0,83
|
|THYAO
|13,76
|695.479.664
|% -1,99
|
|PETKM
|6,11
|1.663.616.707
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|437.236.124
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|167.831.889
|% -1,65
|
|GARAN
|9,26
|1.121.739.517
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,32
|626.879.820
|% -0,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8918
|8,8936
|% 0,28
|
|Euro
|10,2642
|10,2704
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0307
|12,0911
|% -0,10
|
|Frank
|9,5389
|9,5963
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3643
|2,3762
|% 0,33
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-1,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
16:58
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