***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 12:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967346
BIST
16:291.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:298,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:2910,2776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0151
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:29502,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:29
|DOBUR
|26,40
|3.689.675
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.634.178
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.027.012
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.501.560
|% -10,00
|
|MARTI
|1,39
|28.364.395
|% -8,55
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|RALYH
|4,14
|3.513.006
|% -8,20
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|EREGL
|16,29
|1.203.104.368
|% 0,87
|
|GARAN
|9,30
|1.020.067.072
|% 0,22
|
|TUPRS
|119,80
|859.145.865
|% -0,91
|
|THYAO
|13,80
|638.475.888
|% -1,71
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,38
|394.577.017
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|158.166.902
|% -1,65
|
|GARAN
|9,30
|1.020.067.072
|% 0,22
|
|KRDMD
|6,33
|597.434.896
|% -0,31
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8895
|8,8933
|% 0,28
|
|Euro
|10,2684
|10,2776
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0370
|12,0973
|% -0,05
|
|Frank
|9,5434
|9,6008
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3662
|2,3780
|% 0,41
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,57
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,27
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,68
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|-0,73
|
Seans Raporu
16:29
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16:38HURGZ
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16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 57 kaybederek (% -0.78 ) 1, 477
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16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, TRKCM
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16:35XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 12, 158.00 milyon TL de