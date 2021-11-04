***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 18:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974917
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0340
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05561,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,63
|Açılış
|: 561,45
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
561,49
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|60,95
|42.902.862
|% 0,00
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,27
|26.548.923
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|JANTS
|60,95
|42.902.862
|% 0,00
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,27
|26.548.923
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7219
|9,7235
|% 0,42
|
|Euro
|11,2455
|11,2602
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,0766
|13,1422
|% 0,18
|
|Frank
|10,6097
|10,6736
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5839
|2,5968
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,94
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,05
|