***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 15:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975141
BIST
16:151.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
16:159,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:1511,1775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0487
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:15560,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,86
|Açılış
|: 560,48
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:15
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.438,90
|171.628.180
|% 9,51
|
|RALYH
|8,98
|114.068.631
|% 9,38
|
|EUYO
|3,69
|3.067.437
|% 7,58
|
|SONME
|30,60
|7.892.093
|% 7,44
|
|BASGZ
|25,24
|4.144.837
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.925.686
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,11
|254.406.222
|% -6,16
|
|IHAAS
|4,31
|61.760.318
|% -6,10
|
|RODRG
|14,16
|2.477.537
|% -5,98
|
|THYAO
|17,54
|2.824.719.139
|% 3,36
|
|GARAN
|10,49
|1.820.165.190
|% 0,38
|
|TUPRS
|145,80
|815.964.867
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,06
|591.834.407
|% -2,75
|
|ASELS
|16,73
|548.804.932
|% 0,30
|
|TSKB
|1,56
|409.648.434
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,09
|497.684.654
|% 1,95
|
|GARAN
|10,49
|1.820.165.190
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,95
|504.518.571
|% -1,01
|
|THYAO
|17,54
|2.824.719.139
|% 3,36
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6845
|9,6882
|% 0,05
|
|Euro
|11,1708
|11,1775
|% -0,43
|
|Sterlin
|13,0339
|13,0992
|% -0,15
|
|Frank
|10,5525
|10,6160
|% -0,30
|
|Riyal
|2,5809
|2,5938
|% 0,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,07
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|-13,00
|
|Tam
|3.683
|3.776
|-13,94
|
|Yarım
|1.780
|1.827
|-6,74
|
|Çeyrek
|893
|913
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,57
|