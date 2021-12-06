***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2021 17:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981229
BIST
16:561.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
16:5613,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0857
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
16:5615,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0888
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
16:56790,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,77
|Açılış
|: 790,27
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ACSEL
|22,66
|16.866.448
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.153.912
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|189.344
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.069.994
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|272.684.087
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|63.900.877
|% -9,97
|
|NUGYO
|6,87
|170.169.889
|% -9,96
|
|GARAN
|11,84
|2.439.319.524
|% 1,54
|
|SISE
|13,54
|1.888.001.446
|% 2,19
|
|THYAO
|18,47
|1.290.534.154
|% -0,32
|
|PETKM
|8,41
|1.177.830.912
|% 2,56
|
|KRDMD
|9,35
|1.124.629.892
|% 0,21
|
|TSKB
|1,62
|529.322.573
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,52
|965.074.880
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|370.131.384
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.439.319.524
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,23
|225.146.434
|% 1,65
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8023
|13,8043
|% 0,62
|
|Euro
|15,6115
|15,6250
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,2485
|18,3400
|% 0,77
|
|Frank
|14,9047
|14,9945
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6676
|3,6860
|% 0,59
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-3,69
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,95
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|10,00
|
|Tam
|5.205
|5.335
|15,66
|
|Yarım
|2.516
|2.581
|7,57
|
|Çeyrek
|1.262
|1.290
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|1,99
|