***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2021 17:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981231
BIST
16:561.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
16:5613,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0857
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
16:5615,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0888
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
16:56790,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,77
|Açılış
|: 790,27
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.114.296
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|188.789
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.866.335
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.069.994
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|272.108.810
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|63.883.113
|% -9,97
|
|NUGYO
|6,87
|170.035.979
|% -9,96
|
|GARAN
|11,84
|2.406.201.738
|% 1,54
|
|SISE
|13,50
|1.684.035.892
|% 1,89
|
|THYAO
|18,47
|1.281.175.150
|% -0,32
|
|PETKM
|8,39
|1.161.942.914
|% 2,32
|
|KRDMD
|9,36
|1.106.537.971
|% 0,32
|
|TSKB
|1,63
|527.463.794
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,51
|941.270.065
|% 2,03
|
|ODAS
|1,66
|369.816.776
|% 1,84
|
|GARAN
|11,84
|2.406.201.738
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,22
|225.096.494
|% 0,83
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7819
|13,8020
|% 0,61
|
|Euro
|15,6014
|15,6200
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,2559
|18,3474
|% 0,81
|
|Frank
|14,9166
|15,0065
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6704
|3,6888
|% 0,67
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,90
|
|Altın Gr.
|791
|791
|4,31
|
|Cumhuriyet
|5.226
|5.305
|8,00
|
|Tam
|5.203
|5.333
|13,95
|
|Yarım
|2.515
|2.580
|6,75
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,97
|71,97
|2,09
|