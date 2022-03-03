***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 17:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006933
BIST
17:422.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,62
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:4214,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:4215,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0230
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:42875,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,88
|Açılış
|: 875,14
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.147.381.312
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.871.250
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.836.658
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.471.634
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KZBGY
|45,40
|11.130.495
|% -7,35
|
|KONKA
|10,43
|144.663.086
|% -5,87
|
|PAPIL
|19,30
|12.236.785
|% -5,67
|
|KRDMD
|13,48
|3.915.380.512
|% 4,82
|
|THYAO
|26,04
|3.145.964.824
|% 0,23
|
|EREGL
|35,56
|2.918.878.070
|% 3,13
|
|ASELS
|23,96
|1.966.384.327
|% 4,36
|
|GARAN
|11,76
|1.656.273.042
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,48
|3.915.380.512
|% 4,82
|
|YKBNK
|3,65
|712.516.662
|% 0,00
|
|PETKM
|7,88
|1.234.822.141
|% 3,14
|
|GARAN
|11,76
|1.656.273.042
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,65
|344.387.755
|% 2,71
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0983
|14,1066
|% 0,12
|
|Euro
|15,6332
|15,6944
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,8305
|18,9250
|% 0,05
|
|Frank
|15,3008
|15,3930
|% 0,36
|
|Riyal
|3,7523
|3,7711
|% 0,22
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,24
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,90
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,40
|