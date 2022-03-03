***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 17:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006939
BIST
17:412.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 37,72
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:4114,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:4115,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:41875,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,75
|Açılış
|: 875,02
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.147.870.358
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.875.005
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.859.739
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|11.707.769
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|143.579.313
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,43
|144.878.536
|% -5,87
|
|PAPIL
|19,33
|12.558.632
|% -5,52
|
|KRDMD
|13,44
|3.956.369.323
|% 4,51
|
|THYAO
|26,00
|3.171.637.978
|% 0,08
|
|EREGL
|35,44
|2.966.608.504
|% 2,78
|
|ASELS
|23,86
|1.977.577.665
|% 3,92
|
|GARAN
|11,75
|1.665.940.468
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,44
|3.956.369.323
|% 4,51
|
|YKBNK
|3,66
|715.547.404
|% 0,27
|
|PETKM
|7,87
|1.240.864.576
|% 3,01
|
|GARAN
|11,75
|1.665.940.468
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,65
|345.689.481
|% 2,71
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0989
|14,1092
|% 0,14
|
|Euro
|15,6298
|15,6971
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8320
|18,9264
|% 0,06
|
|Frank
|15,2929
|15,3850
|% 0,31
|
|Riyal
|3,7508
|3,7696
|% 0,18
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,73
|
|Altın Gr.
|875
|875
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,38
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY
-
17:56
ISKUR, IPEKE, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
AKFGY, PAPIL, HLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında