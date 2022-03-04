***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 13:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007250
BIST
14:032.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,23
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:0314,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1318
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:0315,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0360
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:03892,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,07
|Açılış
|: 891,89
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AVOD
|1,44
|14.477.970
|% 44,00
|
|YUNSA
|14,59
|32.527.346
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.865.534
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,89
|556.569.972
|% 9,06
|
|EGSER
|17,88
|32.065.317
|% 8,04
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,02
|41.949.070
|% -7,08
|
|EDIP
|3,55
|16.632.383
|% -6,08
|
|DOCO
|1.230,00
|21.086.966
|% -5,86
|
|KLNMA
|12,39
|307.394
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,73
|2.398.066.087
|% 0,88
|
|EREGL
|34,66
|1.668.696.660
|% -1,92
|
|THYAO
|25,32
|1.198.787.237
|% -2,39
|
|ASELS
|24,42
|1.028.053.355
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,20
|952.659.885
|% 1,78
|
|DOHOL
|2,89
|556.569.972
|% 9,06
|
|KRDMD
|13,73
|2.398.066.087
|% 0,88
|
|ODAS
|1,40
|233.161.830
|% 5,26
|
|PETKM
|8,05
|825.976.070
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,63
|307.419.667
|% -0,82
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2364
|14,2382
|% 0,88
|
|Euro
|15,6569
|15,6901
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,9010
|18,9957
|% 0,69
|
|Frank
|15,4394
|15,5324
|% 0,90
|
|Riyal
|3,7839
|3,8029
|% 0,90
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,83
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,04
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,94
|