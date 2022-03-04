***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 13:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007252
BIST
14:092.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -21,18
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:0914,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1246
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:0915,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0362
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:09892,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,10
|Açılış
|: 892,27
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:09
|AVOD
|1,44
|14.882.754
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.876.415
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|33.082.276
|% 9,57
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,01
|58.960.817
|% 8,06
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|42.528.574
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.636.684
|% -6,08
|
|DOCO
|1.230,70
|21.221.133
|% -5,80
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|EREGL
|34,66
|1.681.277.891
|% -1,92
|
|THYAO
|25,30
|1.214.395.517
|% -2,47
|
|ASELS
|24,38
|1.034.598.013
|% 2,35
|
|KOZAL
|130,90
|958.009.679
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|565.417.468
|% 8,68
|
|KRDMD
|13,74
|2.417.589.891
|% 0,96
|
|ODAS
|1,39
|239.089.675
|% 4,51
|
|PETKM
|8,04
|830.958.959
|% 1,77
|
|YKBNK
|3,63
|309.612.908
|% -0,82
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2354
|14,2388
|% 0,88
|
|Euro
|15,6413
|15,6802
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,8973
|18,9921
|% 0,68
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7836
|3,8026
|% 0,89
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,80
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,28
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,71
|