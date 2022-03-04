***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 14:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007268
BIST
16:111.993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -29,92
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.993
16:1114,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1459
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:1115,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0248
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:11889,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 9,84
|Açılış
|: 888,84
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:11
|AVOD
|1,44
|19.296.948
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.070.420
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.369
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,58
|39.880.792
|% 9,87
|
|DOHOL
|2,88
|754.766.917
|% 8,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|59.156.696
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,02
|19.088.746
|% -5,88
|
|DOCO
|1.234,80
|23.905.091
|% -5,49
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,39
|3.859.102.043
|% -1,62
|
|EREGL
|34,22
|2.128.136.742
|% -3,17
|
|THYAO
|25,30
|1.536.088.992
|% -2,47
|
|ASELS
|24,34
|1.208.911.492
|% 2,18
|
|KOZAL
|128,80
|1.122.588.399
|% -0,08
|
|ODAS
|1,44
|430.875.155
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,39
|3.859.102.043
|% -1,62
|
|DOHOL
|2,88
|754.766.917
|% 8,68
|
|PETKM
|7,97
|1.012.628.658
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,64
|444.639.007
|% -0,55
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2528
|14,2601
|% 1,03
|
|Euro
|15,5869
|15,6192
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8487
|18,9432
|% 0,42
|
|Frank
|15,4258
|15,5187
|% 0,81
|
|Riyal
|3,7854
|3,8044
|% 0,94
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|3,47
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,76
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.867
|6.016
|77,46
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,47
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,74
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,90
|