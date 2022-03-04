***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 14:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007270
BIST
16:511.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -24,21
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:5114,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1297
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:5115,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0574
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:51891,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,83
|Açılış
|: 891,01
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:49
|AVOD
|1,44
|20.014.008
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.360.737
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.511.564
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.298.045
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|83.080.695
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|60.659.692
|% -6,77
|
|DOCO
|1.224,40
|25.216.048
|% -6,28
|
|ACSEL
|24,00
|20.950.052
|% -5,96
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,44
|4.006.711.669
|% -1,25
|
|EREGL
|34,26
|2.306.801.088
|% -3,06
|
|THYAO
|25,28
|1.621.722.888
|% -2,54
|
|ASELS
|24,40
|1.336.077.602
|% 2,43
|
|KOZAL
|129,20
|1.164.308.480
|% 0,23
|
|ODAS
|1,45
|450.229.144
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,44
|4.006.711.669
|% -1,25
|
|DOHOL
|2,88
|782.715.855
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,63
|493.908.489
|% -0,82
|
|PETKM
|7,97
|1.075.419.479
|% 0,89
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2356
|14,2510
|% 0,97
|
|Euro
|15,5401
|15,5926
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,7870
|18,8812
|% 0,09
|
|Frank
|15,4080
|15,5008
|% 0,69
|
|Riyal
|3,7837
|3,8027
|% 0,89
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,33
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,07
|
Seans Raporu
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