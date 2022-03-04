***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007275
BIST
15:192.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,17
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:1914,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1316
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
15:1915,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
15:19890,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 11,79
|Açılış
|: 890,96
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|AVOD
|1,45
|17.436.800
|% 45,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.119.751
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,91
|677.025.699
|% 9,81
|
|YUNSA
|14,51
|35.994.330
|% 9,34
|
|ODAS
|1,45
|389.871.841
|% 9,02
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|55.932.830
|% -6,77
|
|EDATA
|22,36
|15.772.917
|% -6,13
|
|DOCO
|1.230,00
|22.940.822
|% -5,86
|
|ACSEL
|24,06
|17.046.058
|% -5,72
|
|KRDMD
|13,46
|3.508.565.059
|% -1,10
|
|EREGL
|34,56
|1.953.801.149
|% -2,21
|
|THYAO
|25,36
|1.436.820.693
|% -2,24
|
|ASELS
|24,42
|1.132.040.118
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,10
|1.030.357.433
|% 0,93
|
|ODAS
|1,45
|389.871.841
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,46
|3.508.565.059
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,91
|677.025.699
|% 9,81
|
|PETKM
|8,03
|927.950.205
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,65
|418.998.620
|% -0,27
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2379
|14,2458
|% 0,93
|
|Euro
|15,6252
|15,6594
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,8354
|18,9298
|% 0,35
|
|Frank
|15,4285
|15,5214
|% 0,83
|
|Riyal
|3,7782
|3,7971
|% 0,75
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|12,04
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,60
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.864
|6.012
|73,99
|
|Yarım
|2.834
|2.908
|35,79
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,90
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,65
|